Indo-Pacifico: Usa, Giappone, Corea del Sud uniti in risposta a palloni cinesi (4)

- Secondo Kirby, il programma del governo cinese per l’invio di palloni spia a livello globale ha dato un contributo “che per il momento è limitato” alle attività dell’intelligence di Pechino. Tuttavia, se le autorità cinesi dovessero continuare ad investire in questa tecnologia, la situazione potrebbe cambiare. “Il processo di recupero dei detriti, relativamente al pallone spia cinese e agli altri oggetti volanti abbattuti negli ultimi giorni, sta continuando, e il presidente Joe Biden ha già disposto un rafforzamento delle attività di contrasto all’intelligence cinese”, ha detto il funzionario. (Was)