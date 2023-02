Regionali: Cuperlo (Pd), solo unità opposizioni può battere destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vince la destra in Lazio e Lombardia. Il Pd ha una tenuta sostanziale, ma conta l’esito". Lo scrive su Facebook il deputato e candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico, Gianni Cuperlo. "Dopo 28 anni la destra continuerà a privatizzare la sanità lombarda e dopo 10 anni di governo del centrosinistra anche il Lazio torna nelle mani di una destra che camminerà sullo stesso sentiero.La morale? Che solo l’unità delle opposizioni può batterli e senza il Pd una alternativa vincente alla destra semplicemente non c’è. Non averlo capito un’estate fa è stata una colpa grave. Anche nostra. Non capirlo oggi sarebbe un crimine politico", conclude. (Rin)