Lazio: Rocca è il nuovo governatore, il centrodestra torna alla guida della Regione dopo 10 anni (4)

- Tuttavia è la giornata di Rocca, il neo governatore ringrazia Giorgia Meloni per la fiducia e a lei riserva la prima telefonata da eletto: "Mi ha fatto un in bocca al lupo, mi ha detto che è a disposizione per qualsiasi consiglio o chiarimento". I prossimi passi riguarderanno l'apertura del toto nomi per la formazione della giunta, appena saranno definitivi i dati delle liste e dei partiti con le preferenze. È stato lo stesso neo governatore a spiegare che la formazione della squadra deve essere "parte di un ragionamento di insieme a tutta la coalizione, l'ultima volta ci sono voluti una ventina giorni. Dobbiamo partire subito, non possiamo perdere nemmeno un giorno". Sulla possibilità di tenere le delega alla Sanità, Rocca ha chiarito: "sicuramente seguirò la sanità molto da vicino ma ancora non ho preso una decisione". (Rer)