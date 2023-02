Brasile: Lula consegna 2.745 case popolari e rilancia piano Minha Casa, Minha Vida (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della consegna delle nuove abitazioni, Lula presenterà le linee guida del nuovo Minha Casa, Minha Vida, attraverso cui il governo punta, entro il 2026, a consegnare due milioni di abitazioni. Una delle principali novità del nuovo programma è l'abbassamento della prima fascia di reddito di beneficiari, per quelle famiglie con reddito lordo fino a 2.640 real mensili (473 euro). Il governo vorrebbe destinare il 50 per cento complessivo delle abitazioni finanziate a questo pubblico. Il sussidio offerto a fondo perduto alle famiglie in questa fascia di reddito varia dall'85 al 95 per cento. (segue) (Brb)