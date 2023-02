Usa: Pentagono, oggetto abbattuto sabato scorso era piccolo pallone metallico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’oggetto volante non identificato abbattuto sabato scorso nello spazio aereo canadese era “un piccolo pallone metallico, con un carico sottostante legato alla struttura principale”. È quanto si legge in una nota inviata dal Pentagono ai parlamentari al Congresso, ottenuta dall’emittente “Cnn”. Si tratta dei primi dettagli forniti dalle autorità Usa in merito alla natura di uno dei tre oggetti abbattuti negli ultimi giorni sopra l’Alaska e il Canada. Il pallone, si legge nel documento, avrebbe volato nei pressi di “alcuni siti sensibili statunitensi” prima di essere abbattuto. (Was)