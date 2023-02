Usa: Dakota del Sud, governatrice vieta terapie per il cambio di genere ai minori di 18 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La governatrice repubblicana della Dakota del Sud, Kristi Noem, ha firmato una proposta di legge che vieterà qualsiasi trattamento (chirurgico e non) per l’affermazione di genere rivolto ai minori transgender residenti nello Stato. Nello specifico, il testo vieterà la prescrizione di farmaci o terapie ormonali per il blocco della pubertà e le operazioni chirurgiche per il cambio di genere ai minori di 18 anni. La legge entrerà in vigore il prossimo primo luglio, e i trasgressori rischiano una causa civile e la revoca della licenza. “I bambini sono il nostro futuro, e con questa legge li proteggiamo da terapie mediche rischiose”, ha detto la governatrice in una nota. (Was)