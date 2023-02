Lazio 2023: Rocca vince tra gli applausi, "faremo squadra straordinaria" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prossimi passi riguarderanno l'apertura del toto nomi per la formazione della giunta, appena saranno definitivi i dati delle liste e dei partiti con le preferenze. È stato lo stesso neo governatore a spiegare che la formazione della squadra deve essere "parte di un ragionamento di insieme a tutta la coalizione, l'ultima volta ci sono voluti una ventina giorni. Dobbiamo partire subito, non possiamo perdere nemmeno un giorno". Sulla possibilità di tenere le delega alla Sanità, Rocca ha chiarito: "sicuramente seguirò la sanità molto da vicino ma ancora non ho preso una decisione". La possibilità di un interim alla sanità è comunque un'opzione sul tavolo. Tra i nomi più quotati per la nuova giunta ci sono Fabrizio Ghera, Massimiliano Maselli, Antonello Aurigemma, Pino Cangemi e Roberta Angelilli. Secondo i bene informati, dunque, sarà una squadra molto politica e molto rappresentativa della volontà popolare. Ma si attendono i dati definitivi, con le preferenze. Rocca, intanto, stasera ha ringraziato l'intera coalizione di centrodestra. In particolare, il presidente Giorgia Meloni "che mi ha dato grande fiducia e mi ha inserito nella terna per la candidatura". (segue) (Rer)