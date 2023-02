Lazio 2023: Rocca vince tra gli applausi, "faremo squadra straordinaria" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- Poi un ringraziamento "al vicepresidente della Camera di Fd'I Fabio Rampelli, al coordinatore regionale Paolo Trancassini, a Claudio Durigon della Lega, al ministro Antonio Tajani e Maurizio Gasparri di Forza Italia, perché tutti hanno lavorato pancia a terra", ha concluso. Sarà attraverso il confronto con loro che nascerà la nuova giunta di centrodestra che guiderà la Regione Lazio nei prossimi 5 anni. Un dato, però, non trascurabile è che esce prepotente dalle urne è quello dell'astensione. Nel Lazio solo il 37,2 per cento ha deciso di andare a votare. Un numero che deve far riflettere tutti i partiti, una disaffezione che per il neo governatore Rocca va analizzata e presa in carico con impegno e responsabilità. Il dato dell'astensione "porta un segno di responsabilità perché 10 anni di sinistra hanno allontanato tanto i cittadini dalle istituzioni - ha detto Rocca -. Noi ci impegneremo per far ritornare il senso di fiducia. Saremo all'altezza di formare una squadra straordinaria", ha assicurato. Dopo il suo intervento è partita la canzone "A mano a mano" di Rino Gaetano, con gli abbracci e la festa per la vittoria, in attesa di conoscere i risultati definitivi. (Rer)