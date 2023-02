Lombardia 2023: Calenda, hai perso come noi, stop infantilismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pierfrancesco Majorino, "secondo me hai fatto un’ottima campagna elettorale. E lo dico sul serio. Ma hai perso. Come noi. La campagna elettorale è finita. Possiamo evitare battute e infantilismi. Buon lavoro in Consiglio regionale". Lo scrive su Twitter il leader del Terzo polo, Carlo Calenda. (Rin)