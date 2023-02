Lazio: Rocca è il nuovo governatore, il centrodestra torna alla guida della Regione dopo 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrodestra torna al governo della regione dopo 10 anni di assenza, segnati dall'era Zingaretti. Il modello del "campo largo" Pd e M5s, voluto proprio dall'ex governatore, si è arenato ancora prima del voto che ha ridisegnato la geografia della politica laziale. Rocca avvocato ed ex presidente della Croce rossa internazionale, si è imposto con oltre il 50 per cento delle preferenze sul suo avversario di centrosinistra, l'assessore regionale uscente alla sanità, Alessio D'Amato, che ha conquistato poco più del 30 per cento. I dati sono parziali ma appaiono ormai chiari. Così fin dal pomeriggio D'Amato ha telefonato a Rocca per complimentarsi, Bianchi invece gli ha inviato un sms. (segue) (Rer)