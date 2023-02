Lazio: Rocca è il nuovo governatore, il centrodestra torna alla guida della Regione dopo 10 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei tre comitati elettorali il clima è molto differente. Se da Rocca si esulta e sfilano tutti i dirigenti di partito, in particolare di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, altra atmosfera si respira in via di Portonaccio. Deluso ma anche lucido D'Amato intorno alle 17:30 prende la parola e spiega: “Ringrazio gli elettori per un consenso che non è stato sufficiente alla vittoria, ma che comunque vede un risultato superiore rispetto alle ultime elezioni regionali dove il candidato Nicola Zingaretti aveva avuto il 32,9 per cento mentre ora ci danno leggermente più su. L’altra volta è stato sufficiente alla vittoria questa volta no”. Poco dopo in via del Campo Marzio, centro storico di Roma, anche Bianchi rilascia le prime dichiarazioni: qui, al comitato del M5s, si respira soprattutto preoccupazione per il crollo dell'affluenza. “prendo atto del forte astensionismo, che mi preoccupa non poco”, osserva Bianchi. “Ho fatto numerosi appelli al voto perché ritengo che sia un aspetto determinante. Una Regione che vede al voto solo il 37 per cento degli elettori è una regione solo parzialmente rappresentata. Il partito dell’astensionismo in futuro dovrà pesare”. (segue) (Rer)