Lazio: Rocca è il nuovo governatore, il centrodestra torna alla guida della Regione dopo 10 anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il nostro lavoro sarebbe molto più difficile e meno veicolabile all'esterno senza la costante presenza delle agenzie di stampa come Nova" Ettore Licheri

Presidente del Gruppo del Movimento 5 stelle inSenato

22 luglio 2021

- Con Bianchi tuttavia fa capolino il presidente del M5s, Giuseppe Conte. E fin dai primi istanti ci sono i capogruppo al Senato e alla Camera, Barbara Floridia e Francesco Silvestri, i parlamentari Ettore Licheri e Vittoria Baldino, la vicepresidente del Movimento 5 stelle, Paola Taverna e la senatrice Alessandra Maiorino. Accanto a D'Amato, nella sala in cui il Pd festeggiò nel 2021 la vittoria di Roberto Gualtieri, eletto sindaco, invece, tra i dirigenti si vede soltanto Andrea Casu, segretario del Pd romano. Gli altri si tengono alla larga, ma D'Amato tiene a precisare: "Ho combattuto come un leone, e ci tengo a dire che non mi sono sentito solo, è il Movimento 5 stelle, con un dato molto indietro rispetto alle ultime regionali e anche alle politiche. Conte rifletta”. (segue) (Rer)