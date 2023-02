Lazio 2023: Colosimo (Fd'I), per me è riscatto, Rocca sarà presidente straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per me è anche un riscatto dopo 5 anni di opposizione. La vivo doppiamente bene. Rocca sarà un presidente straordinario e potremo dare al governo Meloni un interlocutore ancora più forte di quello che ci sarebbe stato con ogni altro candidato". Lo ha detto la deputata di Fd'I ed ex consigliere regionale, Chiara Colosimo, commentando la vittoria alle elezioni regionali del Lazio, di Francesco Rocca. "Siamo particolarmente felici di questa vittoria. Avendo girato molto in campagna elettorale quando ieri ho visto i dati sull’astensione non potevo credere che fosse una astensione per il centrodestra e Fd'I perché tutti i nostri eventi erano stracolmi - ha aggiunto Colosimo -. Da alcuni dati vediamo che in alcune sezioni solo Fd'I prende più voti di tutta la coalizione di D’Amato". (Com)