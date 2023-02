Germania: incendio in struttura per rifugiati, una vittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di una vittima il bilancio dell’incendio divampato in una struttura per rifugiati ad Amburgo, nel quartiere di Winterhude. Come riferisce l’emittente televisiva “Zdf”, le fiamme hanno interessato dieci dei container che compongono gli alloggi per i profughi, distruggendoli o danneggiandoli. La polizia sta indagando sull’identità della vittima e sulle cause del rogo, segnalato ai vigili del fuoco intorno alle 17:30 è spento verso le 20:00. Ai residenti è stato chiesto di tenere chiuse finestre e porte a causa del fumo sviluppatosi dall’incendio. La struttura offre circa 500 posti per rifugiati e senzatetto. I container sono vicini tra loro e sono costituiti ciascuno da un piano terra e un primo piano. (Geb)