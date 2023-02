Regionali: Gasparri (FI), Calenda torni a fare la comparsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A questo punto della giornata credo di poter dire che il buon risultato di Forza Italia, che nel tempo potrà ulteriormente incrementare i propri consensi, e il fallimento delle sortite di uno come Calenda, mi lasciano molto soddisfatto. Questo eterno figlio di papà, che ci ha raccontato la sua carriera a base di favoritismi, si è abbandonato ad un linguaggio offensivo e insultante nei confronti di Silvio Berlusconi. Al quale non sarebbe degno nemmeno di rivolgere la parola. Calenda sta alla politica come io sto alla chirurgia cardiaca. Questa gente ha fatto danni quanto i grillini. Torni a fare la comparsa nei film di famiglia e non ammorbi più con la sua inutilità e con i suoi insulti". Lo afferma il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. (Rin)