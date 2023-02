Fincantieri: Folgiero entra in Cda businness school Mib Trieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Fincantieri Spa, entra oggi ufficialmente a far parte del Consiglio di amministrazione di Mib Trieste School of Management. Il manager romano- si legge in una nota di Fincantieri -, che dall'aprile dello scorso anno è stato designato come nuovo Ad del più grande gruppo navale d'Europa, siederà dunque nell'organo esecutivo della scuola, confermando la capacità di Mib di relazionarsi con il mondo corporate, elemento che costituisce uno dei grandi valori della scuola triestina. "Si tratta di un momento importante per il nostro percorso di crescita - le parole di Vladimir Nanut, fondatore e Ad della business school - che conferma ancora una volta come Mib sia in grado di essere capillare nel tessuto imprenditoriale e istituzionale locale, nazionale e in questo caso anche internazionale. Fincantieri Spa è socia del nostro Consorzio e condivide con noi i valori fondamentali della crescita condivisa, della valorizzazione dei talenti e del bene comune. La presenza del dottor Folgiero nel Cda del Mib, in continuità con quella del compianto Giuseppe Bono, è senza dubbio un segnale concreto e importante non solo di questa comunione di intenti, ma anche delle ambizioni della nostra Scuola". (segue) (Com)