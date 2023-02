Regionali: Salvini, vittorie sono inizio di progetto Italia per prossimi 30 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le vittorie in Lombardia e Lazio sono solo l’inizio di un progetto di Italia per i prossimi 30 anni, che rimette al centro crescita, investimenti e lavoro, nel nome della concretezza e del buonsenso. Mai fermarsi, mai arrendersi, con la sguardo sempre rivolto in avanti". Lo scrive su Twitter il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini. (Rin)