Brasile: Lula consegna 2.745 case popolari e rilancia piano Minha Casa, Minha Vida

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, consegnerà domani nel municipio di Santo Amaro, nello Stato di Bahia, le prime 684 abitazioni popolari realizzate nell'ambito del programma Minha Casa, Minha Vida, bandiera dei governi del Partito dei lavoratori (Pt). Lo riferisce l'ufficio stampa in una nota evidenziando che "Minha Casa, Minha Vida è uno strumento importante non solo per ridurre il deficit abitativo brasiliano, soprattutto nei gruppi a basso reddito, ma contribuisce anche alla crescita economica ed è essenziale per la creazione di posti di lavoro". (segue) (Brb)