Lazio 2023: Rocca, con Meloni telefonata affettuosa, suo effetto importante

- Il presidente Meloni ha sentito telefonicamente il neo eletto presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. "Mi ha fatto un in bocca al lupo e mi ha detto che era a disposizione per qualsiasi consiglio e chiarimento. Una telefonata veloce però molto affettuosa" . Lo ha detto il neo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca ai microfoni di Agorà, al Salone delle Fontane a Roma. A chi gli chiedeva dell'effetto Meloni per il risultato, Rocca ha risposto "Sicuramente questo è stato un fattore importante, è innegabile. Dall’altro, una situazione davvero difficile che i cittadini vivono sul territorio. Quindi credo in un combinato diposto”. (Rer)