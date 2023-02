Regionali: Ronzulli, sveglia Calenda, forza di centro c'è già, è FI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto riguarda Calenda, Renzi, quella parte di Italia viva e di Azione che in questo mese continuava a parlare, credo anche in modo ossessivo, della fine di Forza Italia e della sparizione politica di Silvio Berlusconi, mi piace riprendere due parole che ha utilizzato Renzi anni fa: a questo 'Terzo polo' che non è mai nato rispondo con un 'game over'". Lo ha detto Licia Ronzulli, presidente dei senatori di Forza Italia, a "Stasera Italia" su Rete4. "Le elezioni in Lombardia e nel Lazio decretano la fine di questi due partiti che sono, più che altro, un cartello elettorale. Visto che Calenda, ancora davanti alla sconfitta, continua a parlare dell'esigenza di una formazione politica che possa essere liberale, riformista e popolare, rispondo 'svegliati Calenda', c'è già questa forza politica: è Forza Italia, che viene confermata dagli elettori in Lombardia e nel Lazio, tenendo, a dispetto di tutti, anche il risultato che avevamo consolidato alle ultime elezioni politiche", ha concluso. (Rin)