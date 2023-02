Lazio 2023: Rocca vince tra gli applausi, "faremo squadra straordinaria"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Rocca è il nuovo presidente della Regione Lazio. Ora passeranno circa una ventina di giorni prima dell'insediamento della nuova giunta. "Una grande emozione soddisfazione. È stata una corsa breve ma molto intensa. Insieme a questa soddisfazione prevale il senso di responsabilità per risollevare una sanità che mortifica la dignità dei cittadini. Faremo una squadra straordinaria". Queste le prime parole del neo governatore Rocca dopo la vittoria alle elezioni regionali, pronunciate dal palco del suo comitato elettorale, allestito al Salone delle Fontane all'Eur a Roma. Rocca è stato accolto da un lungo applauso e da un boato di esultanza dei presenti. Rocca nel suo breve discorso ha tenuto ringraziare il suo sfidante del centrosinistra Alessio D'Amato "che mi ha telefonato per riconoscermi la vittoria. Da questo momento tanta responsabilità. Tanti uomini e donne che lavoreranno per ridare dignità e fiducia a questa regione". (segue) (Rer)