Lazio 2023: Rocca vince tra gli applausi, "faremo squadra straordinaria" (3)

20 luglio 2021

- La sala è quella delle grandi occasioni, una cornice molto suggestiva e dotata di tutto l'occorrente, con numerosi giornalisti e testate televisive presenti: un palco, la sala stampa con le postazioni per i cronisti e monitor sintonizzati con le diverse reti televisive che mandano in onda le proiezioni. Via via cominciano ad arrivare i big di Fd'I: dal ministro dell'Agricoltura Francesco, Lollobrigida, al vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, passando per il deputato Giovanni Donzelli, il coordinatore regionale Paolo Trancassini, la deputata Chiara Colosimo e la consigliera uscente è candidata di Fd' Laura Corrotti. Più tardi arrivano anche il sottosegretario al lavoro della Lega Claudio Durigon e il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. Non ci sarà la presidente del Consiglio e leader di Fd'I Giorgia Meloni, rimasta a casa per l'influenza. Ora, dopo la vittoria alle elezioni, passeranno circa una ventina di giorni per l'insediamento della nuova giunta guidata da Rocca. (segue) (Rer)