Pd: Conte, Letta sembra stappare champagne, c'è poco da festeggiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io capisco che il Pd è in pieno congresso e ha problemi interni" ma è troppo "ascoltare il redivivo Letta che sembra stappare bottiglie di champagne sulla performance del Pd. Nel Lazio, c'è un candidato indicato da Letta e Calenda, che ha governato per dieci anni, e che consegna la regione al centrodestra. Avrei poco da festeggiare". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando dal comitato di via di Campo Marzio, a Roma. (Rer)