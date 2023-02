Lombardia 2023: Salvini, risultati dimostrano buongoverno lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati delle elezioni regionali di Lazio e Lombardia confermano "il buongoverno di Lega e centrodestra in Lombardia e la richiesta di cambiamento nel Lazio. Entrambi i candidati infatti sono sopra il 50 per cento, un dato importante a livello regionale". Lo ha affermato oggi il ministro alle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, durante la conferenza stampa elettorale presso la sede della Lega di via Bellerio, a Milano. "Sono molto contento per la Lega anche se mi interessa la vittoria di squadra - ha poi aggiunto Salvini -. Per me il competitor non è mai in maggioranza, ma è fuori". Salvini ha poi detto di non voler commentare la sconfitta delle opposizioni, ma di volersi guadagnare "voto per voto questa iniezione di fiducia che ci arriva da Lazio e Lombardia". (Rem)