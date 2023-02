Lazio 2023: Conte, in regione esperimento obbligato da scelte Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel Lazio siamo stati outsider. Abbiamo messo in campo una proposta arrivata ultimo rispetto alle altre. Abbiamo costruito per la prima volta un fronte in coalizione con area progressista ecologista e di sinistra. Un esperimento, un laboratorio a cui siamo stati costretti dalle scelte del Pd, e il risultato non è stato soddisfacente, ma dobbiamo continuare a lavorare". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando dal comitato di via di Campo Marzio, a Roma. (Rer)