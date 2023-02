Ucraina: Ronzulli, Berlusconi uomo di pace, la fotografia di Pratica di Mare parla da sola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlare di mani insanguinate "credo che sia una espressione molto forte, soprattutto perché il presidente Berlusconi è sempre stato un uomo di pace. Non devo raccontare io la fotografia di Pratica di Mare che parla da sola". Lo ha detto la capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, parlando nella sala stampa allestita a Palazzo Pirelli per le elezioni regionali, commentando la posizione fatta filtrare dal governo di Kiev secondo la quale Berlusconi "bacia le mani di Putin sporche di sangue". "Onestamente il presidente Berlusconi continua a parlare e a volere una pace per l’Europa intera", ha concluso Ronzulli. (Rem)