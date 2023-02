Governo: Salvini, gioco di squadra con Meloni e Berlusconi funziona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho sentito oggi sia Silvio Berlusconi che Giorgia Meloni e siamo contenti dell'affermazione della squadra, è una conferma che il gioco di squadra funziona". Lo ha affermato oggi il ministro alle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, durante la conferenza stampa elettorale presso la sede della Lega di via Bellerio, a Milano. "Sono consapevole che tanta gente non è andata a votare e quello che mi interessa è parlare a chi non ha votato perché è una bocciatura per tutti" ha poi aggiunto il ministro. "Penso che Lega e centrodestra, grazie al voto di tanti cittadini in Lombardia e Lazio, hanno smentito quelli che dicevano che l'Italia a guida centrodestra avrebbe avuto problemi" ha terminato il leader della Lega. (Rem)