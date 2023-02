Lazio 2023: Conte, accozzaglia non avrebbe portato da nessuna parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per noi contano i programmi, non ci interessa vincere con cartello elettorale. Oggi i risultati ci dicono che i cartelli elettorali non avrebbero portato da nessuna parte. Ma somma algebrica ci avrebbe dato per perdenti". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando dal comitato di via di Campo Marzio, a Roma. "In politica conta la coesione, la forza delle proposte politiche. Non siamo stati in grado di comunicare ai cittadini la solidità e la concretezza del nostro progetto politico, ma in un'accozzaglia non saremmo andati da nessuna parte", ha concluso Conte. (Rer)