Regionali: Calderoli, per Lega grande risultato, centrodestra si rafforza

- "Da senatore della Lega, e da esponente della Lega, sottolineo non da ministro, rilevo che quello uscito dalle urne è un importante risultato per la Lega e per tutto il centrodestra. E' un voto che rafforza la nostra coalizione e conferma che i cittadini hanno voluto premiare anche il buon lavoro del centrodestra al governo in questi mesi. Ho già avuto modo di persona di complimentarmi nella sede di via Bellerio con Attilio Fontana, con tanto di abbraccio tra amici quali siamo da tanti anni, e adesso telefonerò a Francesco Rocca per congratularmi per la sua elezione". Lo afferma il senatore della Lega e ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli.(Rin)