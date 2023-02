Lombardia 2023: Violi, risultato insoddisfacente, nuova organizzazione per contrastare astensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prendiamo atto di un risultato che non ci soddisfa. La nostra proposta evidentemente non è stata in grado di riportare al voto almeno una parte di quelle centinaia di migliaia di cittadini che hanno scelto di non scegliere. Da domani torneremo a portare avanti i nostri temi e le nostre proposte, con la rinnovata forza di una nuova struttura territoriale attraverso la quale riavvicinare i cittadini alla politica. Ad Attilio Fontana e al centrodestra gli auguri di buon lavoro, con la promessa che la nostra continuerà ad essere un’opposizione intransigente". Lo scrive in una nota il coordinatore regionale del Movimento Cinque Stelle, in merito all’esito delle elezioni regionali. (Com)