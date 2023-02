Governo: Salvini, percentuali in Lombardia dicono che strada è quella giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Tornare a vedere la Lega ampiamente sopra il 20 per cento a Como, Lecco, Bergamo e Brescia è qualcosa che ci dice che la strada è quella giusta. In alcune province lombarde i voti alla lista della Lega e alla lista Fontana sono ampiamente quelli di primo partito" così come alcuni dati della Regione Lazio, dove il Carroccio ha fatto registrare il 21 per cento di preferenze nella provincia di Latina, il 18 a Frosinone e il 23 per cento a Rieti. Lo ha affermato oggi il ministro alle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, durante la conferenza stampa elettorale presso la sede della Lega di via Bellerio, a Milano. La prossima sfida per il partito di Matteo Salvini si terrà a maggio, quando in diversi Comuni italiani si terranno le amministrative: "Se il clima è quello che abbiamo respirato ieri e oggi come Lega e centrodestra in Lombardia e Lazio, sarà una primavera interessante" ha poi aggiunto. "Vogliamo meritarci questa iniezione di leghismo che viene da Lazio e Lombardia" ha concluso il vicepremier.(Rem)