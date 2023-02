Lazio 2023: Conte, dato astensionismo impressionante, democrazia malata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È veramente impressionante il dato dell'astensionismo, pensare che nella Capitale abbia votato il 33 per cento e che in questa tornata, e nonostante si sia votato in due giorni si è arrivati a stento al 40 per cento, è un dato che fa riflettere, è una malattia della nostra democrazia. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando dal comitato di via di Campo Marzio, a Roma. "La nostra democrazia è malata - ha aggiunto -. Dobbiamo cercare riedi senza buttare la palla in tribuna ma per adottare accorgimenti per fare sentire coinvolti i cittadini in un dibattito politico democratico e che faccia sentire loro la possibilità, andando a votare, di poter incidere sulle scelte future", ha concluso Conte. (Rer)