Regionali: Ronzulli, in Lombardia e Lazio elettori hanno premiato il buon governo del centrodestra

- "Ci confermiamo in Lombardia e conquistiamo il Lazio. Gli elettori hanno premiato il buon governo di centrodestra. Forza Italia si dimostra ancora una volta una forza politica trainante e determinante all’interno della coalizione. Ogni tentativo di sostituirla è morto sul nascere". Lo ha detto la capogruppo di Forza Italia Licia Ronzulli, alla sala stampa allestita a Palazzo Pirelli. "Siamo molto soddisfatti - ha proseguito - una grande riconferma del governatore Attilio Fontana. Questo significa che ha ben lavorato in questi cinque anni, così come la sua giunta e i consiglieri di maggioranza. Eravamo già certi di questo risultat,o ma questo grande exploit dimostra davvero che gli elettori hanno scelto ancora una volta il buon governo del centrodestra". "Anche per quanto riguarda il Lazio - ha concluso - sono felice per i cittadini laziali perché finalmente potranno toccare con mano le proposte; le idee e il buon governo del centrodestra dopo anni del fallimento della sinistra e del movimento 5 stelle". (Rem)