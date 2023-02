Regionali: Tajani sente Rocca e Fontana, uomini del fare che meritano di guidare Lazio e Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio, ministro degli Esteri e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha avuto un colloquio telefonico con i candidati del centrodestra in Lazio e Lombardia, rispettivamente Francesco Rocca e Attilio Fontana, per congratularsi con loro per la vittoria alle elezioni regionali. "Ho telefonato a Francesco Rocca e ad Attilio Fontana per congratularmi con loro. Uomini del fare che meritano di guidare due regioni così importanti come Lazio e Lombardia. Ci saranno grandi sfide da affrontare, le vinceremo insieme. Auguri!", afferma Tajani su Twitter. (Res)