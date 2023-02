© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I fatti. I nostri due candidati in Lombardia e Lazio ottengono più voti delle scorse regionali. Le nostre liste, oltre il 20 per cento, prendono più delle politiche. Il Pd la sua parte l’ha fatta. M5s e Terzo polo non hanno voluto coalizzarsi, dimezzano i voti e se la prendono con noi". Lo scrive su Twitter il segretario del Partito democratico, Enrico Letta. (Rin)