Energia: Ue, la Commissione considera verde l'idrogeno da fonti nucleari

- La Commissione europea renderà più facile considerare "verde" l'idrogeno prodotto dall'energia nucleare. La posizione è sostenuta in particolare dalla Francia, ma non dalla Spagna, sebbene un'atteggiamento europeo differente minaccerebbe il futuro progetto dell'interconnettore di idrogeno H2Med tra Barcellona e Marsiglia. Come riferisce il quotidiano "El Economista", oggi la Commissione Ue ha pubblicato due "atti delegati" che definiscono "a quali condizioni l'idrogeno, i combustibili a base di idrogeno o altri vettori energetici possono essere considerati combustibili rinnovabili di origine non biologica" se prodotti "da elettricità rinnovabile". Bruxelles considera l'idrogeno rinnovabile come quello prodotto da elettricità rinnovabile al 90 per cento e classifica l'idrogeno a basse emissioni di carbonio come quello "derivato da fonti non rinnovabili che producono emissioni di gas serra inferiori di almeno il 70 per cento rispetto al gas naturale fossile nell'intero ciclo di vita", il che include l'idrogeno di origine nucleare. Accettando l'idrogeno nucleare come "verde", lo si esenta, dunque, dal principio di "addizionalità", che mira a evitare di aumentare la capacità di generazione da fonti fossili per utilizzare l'elettricità per la sua produzione. La definizione europea di idrogeno "verde" si discosta dalla posizione difesa da Spagna e Germania, che volevano bandire il nucleare dalla produzione di idrogeno - il cosiddetto "idrogeno rosa" - e limitare l'etichetta "verde" all'origine esclusivamente rinnovabile dell'elettricità. (Spm)