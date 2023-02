Brasile: Covid, per la prima volta da inizio pandemia nessun decesso nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta dall'inizio della pandemia di Covid-19 in Brasile non sono state registrati decessi nelle ultime 24 ore per patologie riconducibili al contagio. Lo riferisce il Consiglio nazionale dei segretari di Salute degli Stati (Conass). Alla data di domenica 12 febbraio il numero complessivo di decessi per Covid-19 è di 697.674. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 298 contagi. Il bilancio complessivo si attesta ad almeno 36.932.830 da inizio pandemia. Il tasso di incidenza è di 17.575 casi per 100 mila abitanti e il tasso di mortalità è di 332 morti ogni 100 mila abitanti. Il Brasile, dove a febbraio 2020 è stato confermato il primo caso nella regione, si conferma ad oggi il secondo Paese al mondo per numero assoluto di morti, il primo in America latina e il quinto per numero assoluto di casi. (Brb)