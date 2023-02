Lombardia 2023: Ronzulli (FI), elettori hanno punito tradimento Moratti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non abbiamo capito i motivi per cui Letizia Moratti, dopo anni di percorso col centrodestra, abbia deciso di rinnegarlo. E evidentemente non li hanno capiti neppure gli elettori, che hanno punito il capriccio di chi ha deciso di candidarsi contro il centrodestra solo per ambizioni personali. L'elettorato non perdona chi tradisce e il risultato di Moratti lo conferma". Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia e coordinatrice lombarda Licia Ronzulli ai microfoni del TgR Lombardia. (Rin)