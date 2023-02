Imprese: Intesa Sanpaolo, collocata con successo emissione subordinata T2 da un miliardo di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo ha collocato con successo una nuova emissione subordinata di tipo Tier 2 (“T2”) destinata al mercato Euro per un nominale di 1 miliardo di euro e a un livello pari a Ms + 325 punti base, con cedola del 6,184 per cento e data valuta 20 febbraio. Il titolo – riferisce una nota – ha durata 11 anni con possibilità di essere richiamato a partire dai tre mesi precedenti la data di reset della cedola al sesto anno. Questa transazione è la prima del 2023 per Intesa Sanpaolo e rappresenta il ritorno sul comparto Eur T2 dopo un’assenza di più di due anni. L’emissione ha raccolto da subito l’interesse del mercato superando 1 miliardo di euro di ordini già nella prima ora e mezza dall’apertura. Ordini finali a quasi 2,5 miliardi di euro hanno permesso, così, un restringimento di 25 punti base rispetto allo spread iniziale (Ipts pari a Ms + 350 punti base). L’operazione ha registrato un libro ordini molto diversificato e di ottima qualità, con la partecipazione di oltre 190 investitori e così suddiviso: 81 per cento Fund Managers, 8 per cento Hedge Funds, 6 per cento Assicurazioni e Fondi Pensione, 4 per cento Banche e Private Banks e l’1 per cento Corporates. La distribuzione geografica evidenzia la maggioranza della partecipazione dal Regno Unito con il 36 per cento, il 24 per cento dalla Francia, il 17 per cento dall’Italia, l’11 per cento da Germania e Austria, il 4 per cento dal Benelux, il 4 per cento dalla Spagna e il 2 per cento dai Paesi Nordici. Le banche che hanno partecipato all’emissione in qualità di Joint book runner sono state, oltre alla Divisione Imi Cib di Intesa Sanpaolo, Barclays, Credit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Hsbc e Jpm. (Com)