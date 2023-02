Lombardia 2023: Carretta (Azione), mi dimetto da segretario regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho appena comunicato al segretario Calenda le mie dimissioni da Segretario regionale di Azione. Il risultato è fallimentare e dimostra l’incomprensibilità delle nostre scelte che non sono stato in grado di contrastare". Lo comunica su Twitter l'ex segretario regionale di Azione e consigliere regionale, Niccolò Carretta. "Una delle cause di disaffezione verso la politica è che nessuno si assume mai le responsabilità - prosegue Carretta -. Io penso sia doveroso farlo". "Ringrazio tutti i militanti e Letizia Moratti per l’abnegazione messa in questa campagna, purtroppo nata male e finita peggio, in cui ho scoperto una persona sensibile e attenta. Ringrazio Carlo per il sostegno personale che mi ha dimostrato, ma penso che sia la scelta giusta" conclude l'ex segretario regionale. (Com)