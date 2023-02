Regionali: Rossi (Fd'I), esito elezioni chiaro e netto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esito delle elezioni regionali in Lombardia e Lazio "è chiaro e netto: chi ha amministrato bene incassa la fiducia e la riconferma da parte dei cittadini come in Lombardia, chi ha improntato la propria azione a clientele e lottizzazioni, come nel Lazio, va a casa. Le vittorie di Rocca e Fontana, a cui va il mio augurio di buon lavoro, rafforzano l'azione del governo Meloni e affidano a Fratelli d'Italia l'onore e l'onere di guidare questa fase cambiamento". Lo dichiara in una nota Angelo Rossi, deputato di Fratelli d'Italia e responsabile elettorale del partito. (Com)