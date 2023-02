Usa-Bosnia: Blinken sente omologo, focus su integrazione transatlantica e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri bosniaco, Elmedin Konakovic, a cui ha fatto le sue congratulazioni per la recente nomina. Le parti, riferisce una nota, hanno ribadito quanto l’integrazione transatlantica sia fondamentale per la stabilità e la sicurezza dei Balcani occidentali. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla cooperazione bilaterale, e alla necessità di continuare a sostenere l’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. (Was)