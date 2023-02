© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' il caso di dire che la matematica non è un’opinione. 15 Regioni sono in mano al centrodestra: i numeri parlano da solo. Questa vittoria alle regionali in Lazio e Lombardia rafforza la maggioranza di centrodestra e il governo". Lo afferma il senatore e presidente nazionale Udc, Antonio De Poli. (Rin)