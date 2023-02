Lombardia 2023: Fontana, presidenza a Fd'I? Valuteremo a bocce ferme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non abbiamo ancora iniziato a discutere di questi problemi, ne parleremo quando ci troveremo. Non abbiamo ancora i voti concreti delle singole liste, quindi valuteremo quando saremo a bocce ferme". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, durante la conferenza stampa a Palazzo Pirelli dopo la riconferma. "Il nostro modo di essere in questi 5 anni - ha ricordato - è stato quello di essere d'accordo su tutto, così continueremo ad essere, non c'è mai stato un partito che abbia imposto il proprio punto di vista". (Rem)