Regionali: Liris (Fd'I), vittoria centrodestra è iniezione fiducia per governo

- "La conferma del centrodestra alla guida della regione Lombardia e la vittoria in regione Lazio, nonostante siano passati solo poco più di cento giorni dall'insediamento del governo Meloni, rappresentano una iniezione di fiducia per l'esecutivo, un primo, importante pit stop per il valore politico nazionale che il voto di Regioni così importanti da sempre rappresenta". Lo afferma in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Guido Liris, eletto in Abruzzo. "Un risultato che può essere letto in diversi modi - analizza il parlamentare -. Innanzitutto conferma l'importanza dell'unità della coalizione, attesta il gradimento nei confronti dell'operato del governo, dà anche a noi, in Abruzzo, il giusto ottimismo in vista delle elezioni del prossimo anno quando siamo sicuri che riusciremo a confermare la guida della Regione con Marco Marsilio. Non si può non osservare, inoltre - aggiunge Liris - il risultato di Fratelli d'Italia che si conferma primo partito e motore dell'intero centrodestra. Auguro buon lavoro a Francesco Rocca, neo presidente della Regione Lazio, e ad Attilio Fontana, riconfermato governatore della Lombardia". (Com)