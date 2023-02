Farnesina: sottosegretario Silli incontra segretario di Stato per romeni all’estero Carciu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli, ha incontrato oggi alla Farnesina il segretario per i cittadini romeni all'estero, Gheorghe Carciu. Gli interessi della comunità italiana in Romania e della comunità romena in Italia sono stati al centro del colloquio. "Con il collega Gheorghe Carciu ho sviluppato profonda empatia nel corso dell'incontro, partendo da fruttuosi scambi di buone pratiche sulla valorizzazione delle nostre comunità nazionali all'estero", ha dichiarato al riguardo il sottosegretario Silli. "Il fruttuoso scambio di vedute oggi a Roma rientra in un percorso comune di Italia e Romania per rafforzare ulteriormente le già eccellenti relazioni bilaterali nel quadro del nostro partenariato strategico. Ciò a partire dalla tutela delle nostre comunità nazionali stabilmente presenti nei rispettivi Paesi", ha aggiunto Silli. "La comunità e le imprese italiane in Romania e la comunità romena in Italia contribuiscono ogni giorno alla ricchezza del rapporto bilaterale, a livello di società civile e politico-istituzionale", ha rimarcato il sottosegretario Silli. L'incontro ha anche riguardato la candidatura di Roma a ospitare Expo 2030, su cui si è registrato il forte interesse dell'interlocutore.(Com)