Lazio 2023: D'Elia (Pd), brutta sconfitta, bisogna riscoprire prospettiva

- "Perdere il Lazio dopo dieci anni è una brutta sconfitta, ancor di più se avviene nelle regionali con il più alto tasso di astensionismo. Grazie ad Alessio D'Amato per l'impegno che ha messo in questa campagna e a tutte e tutti i candidati". Lo ha scritto su Facebook la senatrice Pd, Cecilia D'Elia. "Essere il primo partito di opposizione è importante, ma non può bastarci. Bisogna cambiare, rigenerare la nostra presenza nella società, ricostruire una prospettiva di cambiamento e una credibile proposta di governo. C'è molto lavoro da fare, insieme".(Com)