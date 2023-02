Stellantis: Uliano (Fim Cisl), al centro incontro le garanzie di sviluppo e occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro che avremo domani con il gruppo Stellantis e il ministro Urso, è il primo incontro con l'attuale governo di verifica sull'attuazione del piano industriale "Dare Foward". “Per noi è fondamentale la conferma degli impegni assunti dal Ceo, Carlo Tavares, di ‘non chiudere gli stabilimenti Italiani, ma di trasformarli tecnologicamente’. Per perseguire questo obiettivo è necessario ottenere stati di avanzamento concreti e positivi su tutti gli aspetti necessari per mettere in sicurezza l'occupazione, gli stabilimenti e gli enti”. Lo dichiara in una nota il segretario nazionale Fim-Cisl, Ferdinando Uliano. “Per le produzioni a Melfi ci aspettiamo i dettagli di tutta la fase di preparazione degli impianti, per la produzione dei quattro nuovi modelli multibrand elettrici e l'intreccio con le attuali produzioni al fine di tutelare l'occupazione e ridurre uso ammortizzatori sociali. È indispensabile poi chiarire in sede ministeriale anche le problematiche collegate alla logistica e all'indotto lucano. Sull'investimento relativo alla gigafactory di Termoli e le due iniziative industriali del comprensorio di Mirafiori, una relativa al nuovo cambio ibrido e l'altra sull'economia circolare, dovremo approfondire gli aspetti di dettaglio e le tempistiche, le implicazioni di carattere industriale, occupazionale e professionale", sottolinea Uliano. (segue) (Rin)