Pa: dipartimento Funzione pubblica lancia podcast per dipendenti

- Con l’edizione di febbraio di PArliamo, debutta la versione podcast della newsletter indirizzata ai dipendenti della Pubblica amministrazione. Una linea audio diretta, realizzata da palazzo Vidoni con la collaborazione di Formez Pa, per rendere più fruibile e più inclusiva l’informazione mensile per l’aggiornamento su tutte le principali novità che riguardano la Funzione pubblica e il mondo della Pubblica amministrazione. Il podcast di PArliamo - lanciato in occasione del compimento del primo anniversario della newsletter, pubblicata la prima volta con il numero di febbraio 2022 e articolata in una nuova serie dallo scorso dicembre - è uno strumento di sintesi che permette di scoprire, in pochi minuti, i principali contenuti del numero mensile, con il vantaggio di esporli in modo agile anche per chi soffre di problematiche legate alla vista. Diffuso sul sito web e sui canali social del Dipartimento della funzione pubblica e di Linea amica (il portale multimediale di servizi, assistenza al cittadino e alle amministrazioni pubbliche), è disponibile sulle principali piattaforme podcast come Spreaker, Spotify, Apple Podcasts. Dalle prossime edizioni verrà inviato anche via e-mail, assieme al Pdf con testi e immagini, ai destinatari che ricevono la newsletter. “Un modello di amministrazione improntata alla trasparenza - commenta il capo dipartimento della Funzione pubblica, Marcello Fiori - comporta la necessità di una sempre maggiore inclusione delle risorse umane che ogni giorno, con il loro lavoro e con le loro competenze, permettono alla macchina pubblica di funzionare al meglio per rispondere alle esigenze di cittadini e imprese. È proprio da questo principio che è ispirato il progetto di un podcast informativo diretto in primo luogo a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni italiane, sulla scorta di un anno di positiva esperienza della Newsletter PArliamo: uno strumento che guarda alla comunicazione pubblica non come a un mezzo ancillare ma come a uno degli elementi ormai indispensabili al pieno conseguimento degli obiettivi di policy”. (Com)