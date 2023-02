Lazio 2023: dato parziale, al centro storico di Roma in vantaggio la sinistra di Up e Pci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singolare il risultato parziale al centro storico di Roma, roccaforte del centrosinistra: la candidata di Unione popolare, Rosa Rinaldi - con oltre il 56 per cento delle sezioni scrutinate - è in vantaggio con il 35,57 per cento, seguita dalla candidata del Partito comunista italiano, Sonia Pecorilli al 26,61 per cento. Soltanto in terza posizione Donatella Bianchi del M5s con il 25,55 per cento, segue Alessio D'Amato di Pd e Terzo polo, per la coalizione del centrosinistra, con 15,43 per cento. Ultimo è Francesco Rocca del centrodestra, a poca distanza, con il 15,17 per cento. Il dato parziale riguarda esclusivamente il voto per la presidenza.(Rer)